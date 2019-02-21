Саратовские девушки стремятся стать «Красой Росгвардии»
Семь сотрудниц Росгвардии Саратовской области участвуют в фотоконкурсе «Краса приволжской Росгвардии — 2019», который является этапом всероссийского конкурса, приуроченного к Дню Росгвардии 27 марта.
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- Онлайн-голосование организовали пресс-служба Приволжского округа войск нацгвардии РФ и «КП — Нижний Новгород». Всего в соревновании участвуют более 80 фотографий из всех региональных управлений и частей Приволжской Росгвардии, — сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении.
Проголосовать на сайте «КП — Нижний Новгород» можно сразу за нескольких участниц один раз в сутки.
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Итоги подведут 22 марта. Портреты 12 победительниц украсят ведомственный календарь на 2020 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU