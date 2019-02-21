Лихача-дагестанца посадили за сбитого насмерть пешехода под Саратовом
Ему дали год колонии-поселения
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Суд признал виновным 28-летнего жителя Республики Дагестан в смертельном ДТП.
- Утром 21 июня 2018 года подсудимый ехал на автомобиле ГАЗ-3221 по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в сторону регионального центра. Он разогнался до 110 км/ч и сбил около села Клещевка мужчину, который переходил дорогу, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
От полученных травм пешеход скончался.
Суд назначил лихачу год колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU