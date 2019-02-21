Лихача-дагестанца посадили за сбитого насмерть пешехода под Саратовом

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-21T13:17:18+03:00

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Суд признал виновным 28-летнего жителя Республики Дагестан в смертельном ДТП.

- Утром 21 июня 2018 года подсудимый ехал на автомобиле ГАЗ-3221 по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в сторону регионального центра. Он разогнался до 110 км/ч и сбил около села Клещевка мужчину, который переходил дорогу, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

От полученных травм пешеход скончался.

Суд назначил лихачу год колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU