2019-02-21T13:16:00+03:00
Общество

Панков: Володин дал возможность для диалога организаторов и участников конкурса по развитию городской среды

В Минстрое РФ обсудили благоустройство Вольска и Пугачева
Екатерина Семенова
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По инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина главы Пугачевского и Вольского районов приехали в столицу, чтобы встретиться c руководством федерального Минстроя. Во встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым участвовал и депутат Государственной думы Николай Панков. В повестке было несколько вопросов, главный из которых — обустройство комфортной городской среды в Вольске и Пугачеве.

Проекты, представленные главой Вольского района Виталием Матвеевым и главой Пугачевского района Михаилом Садчиковым, будут участвовать во всероссийском конкурсе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». К участникам предъявляются очень строгие требования, необходимо не только разработать хороший проект, но и правильно оформить заявки, подготовить документы и презентации. Поэтому нужна методологическая и консультационная поддержка. Встречу в таком формате, когда участники конкурса могли бы вести диалог с организаторами напрямую, предложил провести председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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- Спикер Володин поручил организовать встречу, чтобы главы районов пообщались напрямую с организаторами конкурса. Представили и защитили свои проекты, которые они предварительно согласовали с жителями. Важно не просто принять участие в этом конкурсе, но и победить. Чтобы получить федеральные средства на создание комфортной среды для жизни вольчан или пугачевцев, развитие туристических направлений, — отметил Николай Панков.

Как напомнил депутат, в прошлом году в число победителей конкурса вошли Балашов и Хвалынск. А вот Вольску и Пугачеву не хватило опыта для победы. За год у общественности было время «подтянуться» и более активно участвовать в доработке проектов.

Проект Вольска «От Революционной к Московской: историческая ретроспектива» направлен на возвращение исторического облика центральным улицам. Напомним, что при поддержке Вячеслава Володина в Вольске уже создана пешеходная зона на улице Саши Евсеева, новый проект позволит продолжить ее и создать гармоничное городское пространство. Пугачевская «Лента времен» также предусматривает реконструкцию центральной части города.

К участию в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды приглашаются малые города (численностью до 100 тыс. человек), а также исторические поселения федерального и регионального значения. В этом году на грант претендуют около пятисот участников со всей России. Итоги будут подведены до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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