Саратовец получил более 252 тыс. рублей пенсии за умершую тещу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-21T13:13:18+03:00

Он утаивал ее смерть более года

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Суд признал виновным 60-летнего саратовца в мошенничестве.

- В 2016 году мужчина перевез из Республики Беларусь 80-летнюю мать своей супруги. Пенсионерка получала пенсию по потере кормильца с 2016 года. На ее имя был открыт расчетный счет в одном из отделений банка. Она уже не могла сама ходить за деньгами и это делал по доверенности ее зять, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Женщина умерла 27 февраля 2017 года. Подсудимый не хотел, чтобы военный комиссариат лишал его возможности жить за счет средств министерства обороны РФ. Поэтому он получал пенсию за умершую тещу с 1 марта 2017 по 30 мая 2018 года в размере более 252 тыс. рублей.

Суд обязал саратовца отдать в казну 100 тыс. рублей штрафа. Кроме того, военная прокуратура Саратовского гарнизона взыскала с мужчины сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU