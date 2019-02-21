С улиц Саратова вывезли 24 тыс. кубометров снега и наледи

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-21T13:09:08+03:00

На дороги высыпали 10 тонн песка и соли

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 февраля, улицы Саратова от снега будут убирать 350 спецмашин.

За прошедшие сутки с территории города вывезли около 24 тыс. кубометров снега и наледи. На дороги высыпали 10 тонн песко-соляной смеси и 6,5 тонны реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Сегодня будут чистить тротуар на Международной, Московской, Аткарской и других улицах. Наледь на улице Батавина и остановки на улице Шехурдина будут скалывать гидромолотом.

ИСТОЧНИК KP.RU