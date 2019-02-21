С улиц Саратова вывезли 24 тыс. кубометров снега и наледи
На дороги высыпали 10 тонн песка и соли
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Сегодня, 21 февраля, улицы Саратова от снега будут убирать 350 спецмашин.
За прошедшие сутки с территории города вывезли около 24 тыс. кубометров снега и наледи. На дороги высыпали 10 тонн песко-соляной смеси и 6,5 тонны реагентов, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Сегодня будут чистить тротуар на Международной, Московской, Аткарской и других улицах. Наледь на улице Батавина и остановки на улице Шехурдина будут скалывать гидромолотом.
ИСТОЧНИК KP.RU