Балаковцу не дали разложить килограмм спайсов
Суд признал виновным 26-летнего балаковца в покушении на сбыт наркотиков в крупном объеме.
- Мужчина брал товар у неустановленного лица, с которым познакомился в интернете. Он расфасовывал наркотики на дозы и сообщал об их местонахождении своему подельнику. Последний раз балаковец получил товар 16 августа. Он забрал чуть более 1 кг синтетических каннабиноидов, но разложить их так и не успел, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Мужчину задержала полиция. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли наркотики.
Свою вину подсудимый так и не признал. Несмотря на это, суд приговорил его к 9,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU