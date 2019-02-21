2019-02-21T12:32:40+03:00
Происшествия

Балаковцу не дали разложить килограмм спайсов

Его посадили на 9,5 лет
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 26-летнего балаковца в покушении на сбыт наркотиков в крупном объеме.

- Мужчина брал товар у неустановленного лица, с которым познакомился в интернете. Он расфасовывал наркотики на дозы и сообщал об их местонахождении своему подельнику. Последний раз балаковец получил товар 16 августа. Он забрал чуть более 1 кг синтетических каннабиноидов, но разложить их так и не успел, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Мужчину задержала полиция. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли наркотики.

Свою вину подсудимый так и не признал. Несмотря на это, суд приговорил его к 9,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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