В Балтае парня осудили за вымогательство пива у подростков

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-21T12:17:09+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе осудили 19-летнего жителя Балтая Саратовской области. Его признали виновным в вымогательстве.

- Вечером 16 сентября 2017 года четверо несовершеннолетних парней гуляли по селу. Мимо них проехала машина с двумя подростками 15 и 17 лет. Один из четверых жестом поздоровался с пассажирами авто. Однако те решили, что приветствие было неприемлемым и выйдя из салона начали высказывать претензии, что так здороваться нельзя, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Парни начали массовую драку, те, что были в авто, потребовали от прогуливающихся два ящика пива на следующий день. Они же и пригрозили, что если требования не будут выполнены, они снова применят насилие.

Один из потерпевших рассказал об этом родителям, а те полиции.

В августе 2018 года уголовное дело в отношении старшего злоумышленника было выделено в отдельное производство, так как он находился в армии. После демобилизации расследование завершилось.

Молодой человек признал свою вину, его дали срок два года условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока что не вступил в законную силу. Отмечается, что его 16-летний подельник был осужден ртоаньше, но на такой же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU