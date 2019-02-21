Сегодня энергетики починят трубопровод на Тверской
Из-за этого у 55 объектов будут снижены параметры теплоснабжения
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Сегодня, 21 февраля, энергетики проведут сварочные работы на участке трубопровода по Тверской улице между Саперной и Дубовикова в Ленинском районе Саратова.
- В целях безопасности у 55 объектов будут снижены параметры теплоснабжения, у 56 отопление будет ограничено, — рассказали «КП-Саратов» в саратовском филиале ПАО «Т Плюс».
На объекте будут работать две бригады ремонтной службы и десять единиц техники вплоть до полуночи.
Энергетики приносят жителям извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU