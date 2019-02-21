Сегодня энергетики починят трубопровод на Тверской

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-21T12:18:41+03:00

Из-за этого у 55 объектов будут снижены параметры теплоснабжения

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Сегодня, 21 февраля, энергетики проведут сварочные работы на участке трубопровода по Тверской улице между Саперной и Дубовикова в Ленинском районе Саратова.

- В целях безопасности у 55 объектов будут снижены параметры теплоснабжения, у 56 отопление будет ограничено, — рассказали «КП-Саратов» в саратовском филиале ПАО «Т Плюс».

На объекте будут работать две бригады ремонтной службы и десять единиц техники вплоть до полуночи.

Энергетики приносят жителям извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU