2019-02-21T11:54:42+03:00
Происшествия

Балашовский прапорщик Александр Баданов объявлен в розыск

Он подозревается в убийстве и дезертирстве
Дарья Вострикова
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Следственный отдел по Саратовскому гарнизону расследует уголовное дело в отношении балашовского прапорщика Александра Баданова. Он подозревается в убийстве и дезертирстве.

- Гражданин скрылся от правоохранительных органов еще 31 декабря 2018 года. Его объявили в розыск 28 января, — уточнили в интернет-сми «БалашоверЪ».

Мужчина родился 22 сентября 1986 года в Балашове. Служит по контракту УАвБ второго разряда.

По информации о возможном местонахождении Баданова просьба обратиться в военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону по телефону: 8(8452) 55-93-50 или в иные правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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