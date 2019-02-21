Балашовский прапорщик Александр Баданов объявлен в розыск

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-21T11:54:42+03:00

Он подозревается в убийстве и дезертирстве

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Следственный отдел по Саратовскому гарнизону расследует уголовное дело в отношении балашовского прапорщика Александра Баданова. Он подозревается в убийстве и дезертирстве.

- Гражданин скрылся от правоохранительных органов еще 31 декабря 2018 года. Его объявили в розыск 28 января, — уточнили в интернет-сми «БалашоверЪ».

Мужчина родился 22 сентября 1986 года в Балашове. Служит по контракту УАвБ второго разряда.

По информации о возможном местонахождении Баданова просьба обратиться в военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону по телефону: 8(8452) 55-93-50 или в иные правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU