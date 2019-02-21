Михаил Андреев: Общественная палата Саратовской области Региональному оператору друг и партнер

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-21T11:56:36+03:00

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На площадке Общественной палаты Саратовской области проходит заседание комиссии по экологии, природопользованию и ЧС под председательством Андрея Крупина. В мероприятии принимают участие директора Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев, председатель комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова, депутат Саратовской областной думы Александр Санинский, представители министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, управления Роспотребнадзора по Саратовской области, администрации Саратова и прокуратуры.

Тема обсуждения — проблемы и пути их решения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области.

Как рассказал в начале заседания председатель комиссии по экологии, Андрей Крупин, что стоит задача, обозначенная первыми лицами, контролировать процесс работы новой отрасли и помогать региональной власти. Также он подтвердил, что много контейнерных площадок не было учтено в территориальной схеме, из-за чего возникли проблемы с вывозом на первоначальном этапе. Напомним, именно муниципальная власть должна заниматься обустройством мест накопления, их согласованием и вести реестр местонахождения.

Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Александр Мышев отметил, что мы единственные создали реестр в области. Он будет корректироваться, но уже видно, что их более 3 тыс. с учетом коммерческих предприятий. Не все площадки соответствуют требованиями, почти 50%. Многие требуют ремонта и переоборудования.

- Ведется огромная работа Регоператора, была сформирована база плательщиков всеми законными способами. Мы готовы помочь Регоператору, — сказал Андрей Крупин.

Директор Регоператора поблагодарил общественников за уделяемое внимание вопросам деятельности новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Михаил Андреев отметил, Общественная палата активно использует механизмы общественного контроля за деятельностью мусоровывозящих компаний и отличается нетерпимостью к работе нарушителей территориальной схемы и образователям несанкционированных свалок. Особая заслуга общественников также в разъяснении составляющих нового тарифа на обращение с ТКО, постоянном контакте с жителями области и органами власти.

- По тому, что мы вместе сделали за полгода, могу честно сказать, что Общественная палата Саратовской области Региональному оператору друг и партнер. Вы нас критикуете, подталкиваете. Но вы нам помогаете, — заявил Михаил Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU