Саратовский суд дал 12 лет убийце пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-21T11:46:41+03:00

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Суд признал виновным 18-летнего ранее судимого жителя Питерского района Шахзода Эралиева в причинении тяжкого вреда пенсионерке, которое повлекло за собой ее смерть, а также в разбое.

- По версии следствия, в ночь с 10 на 11 августа 2018 года парень распивал спиртное вместе с другом в Саратове, после чего решил отправиться в гости к другому товарищу в Энгельс. По пути туда он увидел открытое окно, завешанное москитной сеткой, на первом этаже дома на улице Челюскинцев Саратова. Через него он залез в квартиру с целью что-нибудь украсть. В это время проснулась 82-летняя хозяйка жилья. Эралиев не менее пяти раз ударил ее по голове, снял с пенсионерки золото, забрал ее сумку с мобильным телефоном и 95 тыс. рублей, а после ушел, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала тупая травма головы с многооскольчатым переломом носа.

На Шахзода Эралиева завели уголовное дело. Еще до окончания следствия он признал свою вину.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU