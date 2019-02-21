В 2019 году саратовскую службу занятости модернизируют

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-21T11:26:33+03:00

Будет проведена оценка потенциала органов занятости для дальнейшего развития, внедрят ключевые показатели эффективности деятельности

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В Саратовской области в 2019 году планируется модернизация центра занятости населения Саратова.

- Регион является пилотным, участвующим в национальном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минтруда области.

Как отметила и. о. министра занятости, труда и миграции области Наталия Кривицкая, современный рынок труда ставит перед службой занятости населения новые задачи и 2019 год станет в нашей деятельности годом модернизации и профессионального развития.

- В этом году будет проведена оценка потенциала органов занятости для дальнейшего развития, разработаны и внедрены ключевые показатели эффективности деятельности, создана система стимулирования специалистов, введена проектная деятельность, — рассказала Наталия Кривицкая.

Помимо оснащения рабочих мест современным оборудованием, планируется обучение специалистов центра занятости, в том числе по вопросам внедрения новых технологий работы.

На реализацию данного проекта выделят 39,47 млн рублей, из которых 37,5 млн — из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU