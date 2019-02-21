С начала года саратовские УК получили более 7 тыс. замечаний по уборке
Инспектировались крыши и дворы
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За период с 1 января по 20 февраля 2019 года муниципальный контроль проинспектировал 12436 дворовых территорий в Саратове. Местные управляющие компании получили более 7 тыс.предписаний за нарушения при уборке.
Выяснилось, что УК устранили нарушения по 5437 ранее выданным предписаниям, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Вчера, 20 февраля, муниципальный контроль проинспектировал 158 придомовых территорий жилых домов. В ходе проверки выявили 73 нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU