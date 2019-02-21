2019-02-21T11:10:17+03:00
Общество

С начала года саратовские УК получили более 7 тыс. замечаний по уборке

Инспектировались крыши и дворы
Дарья Вострикова
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За период с 1 января по 20 февраля 2019 года муниципальный контроль проинспектировал 12436 дворовых территорий в Саратове. Местные управляющие компании получили более 7 тыс.предписаний за нарушения при уборке.

Выяснилось, что УК устранили нарушения по 5437 ранее выданным предписаниям, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Вчера, 20 февраля, муниципальный контроль проинспектировал 158 придомовых территорий жилых домов. В ходе проверки выявили 73 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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