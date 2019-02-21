Следователи проверяют гибель двух мужчин на сегодняшнем пожаре в Аткарске

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-21T10:58:23+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели двух мужчин на сегодняшнем пожаре в Аткарске.

По предварительным данным, огонь заметил житель соседнего частного дома, который вышел ночью на улицу. Дверь полыхающего здания была заперта изнутри, поэтому до приезда пожарных никто не мог попасть внутрь. Прибывшие огнеборцы устранили возгорания. Внутри, на веранде, они обнаружили тело мужчины. Предположительно это 57-летний хозяин дома. В комнате на диване лежал труп еще одного человека, личность которого устанавливается, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Тела обоих мужчин подверглись термическому воздействию.

Следователи осмотрели место происшествия. Они не обнаружили признаков насильственной смерти на телах погибших.

Наиболее вероятно, что они умерли от отравления продуктами горения. Окончательно это станет известно после судебно-медицинского исследования.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU