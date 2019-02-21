Мошенники в интернете обманули жительницу Новых Бурас при продаже дома
Интернет-мошенники обманули 57-летнюю жительницу Новобурасского района.
Она выставила объявление о продаже своего дома. Ей позвонила женщина и попросила продиктовать реквизиты, якобы для перевода задатка. Как только продавец продиктовала цифры, у нее со счета пропало 7800 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
От рук мошенников пострадала 57-летняя жительница Новобурасского района. Она перевела злоумышленникам 22 тыс.рублей в качестве препоплаты за покупку стройматериалов. Обман вскрылся как только женщина набрала номер поставщика, чтобы узнать о времени доставки. Телефон был отключен.
Полиция предупреждает жителей Саратовской области: не стоит торопиться делать покупки в интернете. Если вы уже решились заказат товар, лучше оплачивать его наложенным платежом и никогда не перечислять денег вперед.
Не стоит говорить незнакомым людям реквизиты своей карты или вводить в банкомате данные, который скажут мошенники.
ИСТОЧНИК KP.RU