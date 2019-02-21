2019-02-21T12:55:30+03:00
Общество

За прибавку к пенсии 82-летняя женщина в Ершове заплатила 700 тыс. рублей

Деньги мошенникам ей помог перевести сын
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В Ершове Саратовской области жертвой мошенников стала 82-летняя местная жительница.

Неизвестный мошенник предложил ей увеличить прибавку к пенсии. Это не вызвало недоверия ни у самой пожилой женщины, ни у ее сына.

- Неизвестный предложил ей увеличить надбавку к пенсии. Поверив ему, пенсионерка попросила сына перевести через терминал около 700 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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