За прибавку к пенсии 82-летняя женщина в Ершове заплатила 700 тыс. рублей
Деньги мошенникам ей помог перевести сын
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В Ершове Саратовской области жертвой мошенников стала 82-летняя местная жительница.
Неизвестный мошенник предложил ей увеличить прибавку к пенсии. Это не вызвало недоверия ни у самой пожилой женщины, ни у ее сына.
- Неизвестный предложил ей увеличить надбавку к пенсии. Поверив ему, пенсионерка попросила сына перевести через терминал около 700 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU