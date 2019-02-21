Евгений Ковалев: Владимир Путин дал прямые поручения всем органам власти и управления

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-21T10:59:49+03:00

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Член регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев прокомментировал послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

- Обращаясь к Федеральному собранию Российской Федерации, Владимир Путин дал прямые поручения всем органам власти и управления. Послание содержит как долгосрочные, так и конкретные задачи на ближайший год. Оно основано на принципе социальной справедливости и затрагивает все основные, самые важные сферы жизнедеятельности, волнующие гражданское общество и каждого человека. Говоря о сфере здравоохранения, президент назвал дефицит кадров одной из ключевых проблем, которая в разной степени выраженности существует во всех субъектах Российской Федерации. На протяжении нескольких лет работают программы, направленные на решение данной проблемы, например «Земский доктор». В своем послании президент предложил снять возрастные ограничения для участников данной программы, чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Огромное внимание президент уделил вопросам паллиативной помощи. Организацию паллиативной помощи он назвал важнейшим вопросом, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, — отметил Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU