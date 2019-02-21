2019-02-21T10:57:12+03:00
Общество

Панков: На Совете Госдумы обсудили вопросы послания президента

Депутаты представят свои предложения
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный вчерашнему посланию президента Владимира Путина.

- Законодательное обеспечение задач, обозначенных президентом Путиным, началось сразу после завершения послания. Это приоритет для спикера Вячеслава Володина, вся работа налажена четко и системно. Вопросы послания вчера обсуждались в рамках Совета Госдумы и будут обсуждаться на Совете законодателей. Уже на этой неделе депутаты сдают свои предложения по реализации послания. И фракции отправят их в Совет ГД в самое ближайшее время. Создана рабочая группа для выработки предложений по подготовке законопроектов, ее возглавит первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. Чтобы законы были эффективнее, Володин привлекает заксобрания регионов, экспертное сообщество. Все для того, чтобы скорее воплотить в жизнь меры, озвученные нашим президентом, по развитию страны и повышению качества жизни наших граждан, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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