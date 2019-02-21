2019-02-21T10:52:22+03:00
Происшествия

Ночью сгорел дом в Октябрьском районе

Площадь возгорания составила 100 кв. м [фото, видео]
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе сгорел дом. Фото соцсетейВ Октябрьском районе сгорел дом. Фото соцсетей
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Ночью 21 февраля в Октябрьском районе Саратова сгорел жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 00:07.

Загорелся частный деревянный дом на улице Самарская. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава.

Пожар на Самарской улице в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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