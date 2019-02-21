Ночью сгорел дом в Октябрьском районе
Площадь возгорания составила 100 кв. м [фото, видео]
В Октябрьском районе сгорел дом. Фото соцсетей
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Ночью 21 февраля в Октябрьском районе Саратова сгорел жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 00:07.
Загорелся частный деревянный дом на улице Самарская. Площадь пожара составила 100 кв. м.
На тушение выезжали четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава.
Пожар на Самарской улице в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU