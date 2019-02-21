Ночью сгорел дом в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-21T10:52:22+03:00

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Ночью 21 февраля в Октябрьском районе Саратова сгорел жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 00:07.

Загорелся частный деревянный дом на улице Самарская. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693219" frameborder="0"></iframe> Пожар на Самарской улице в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU