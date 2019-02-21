Жительнице Саратова не дали прописать у себя в квартире третьего нелегала
Женщину оштрафовали на 25 тыс. рублей
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Суд признал виновной 50-летнюю жительницу Саратова в фиктивной регистрации и постановке на учет иностранцев.
- Граждане якобы жили у нее с августа по октябрь 2018 года, хотя на самом деле пускать их к себе домой она не собиралась, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В октябре 2018 женщина вместе с гражданином Республики Узбекистан предоставила полиции необходимые документы, чтобы поставить иностранца на учет в помещении своей квартиры. Пускать мужчину к себе домой она не намеревалась.
Суд назначил ей 25 тыс. штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU