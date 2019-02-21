2019-02-21T10:36:31+03:00
Происшествия

Два сельчанина ограбили женщину в Солнечном

У нее отобрали сумку и телефон
Дарья Вострикова
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В отдел полиции поселка Солнечный 19 февраля обратилась 35-летняя женщина.

Она рассказала, что на нее напали в четвертом подъезде дома на улице Антонова и силой отобрали сумку черного цвета, в которой был телефон ZTE, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в грабеже задержали 26 и 27-летнего жителей поселка Основной. Они уже во всем признались.

На парней завели уголовные дела, а похищенное изъяли. Пока что они ждут очередной судимости, находясь под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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