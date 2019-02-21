2019-02-21T10:24:53+03:00
Общество

Темур Даврешян: Проекты по созданию комфортной среды преображают города

Руководитель Общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской области прокомментировал итоги регионального актива
Екатерина Семенова
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Молодежь должна стать одной из движущих сил реализации проекта по формированию комфортной городской среды. Такое мнение по итогам заседания актива Саратовской области высказал руководитель Общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской области Темур Даврешян.

Он напомнил, что в прошлом году на реализацию проектов по благоустройству выделено около 600 млн рублей.

- На эти деньги проведен ремонт и благоустройство 254 дворовых территорий многоквартирных домов и 20 наиболее посещаемых территорий общего пользования в 18 городах области. В 2019 году сумма возрастет до 800 млн рублей. Для населенных пунктов это замечательная возможность преобразить свой облик. Важно, что активное участие в реализации проектов принимают сами жители. Задачу слушать и слышать людей постоянно ставит губернатор Валерий Радаев. На заседаниях Общественного совета мы постоянно обсуждаем реализацию проекта по формированию комфортной городской среды, — рассказал Темур Даврешян.

Он подчеркнул, рассчитывает на активное участие молодежи в преобразовании городского пространства.

- Современные комфортная окружающая среда является важным условием реализации потенциала каждого горожанина. Уютные парки, скверы и общественные пространства традиционно являются местом притяжения молодежи, и кому как не им активно продвигать креативные идеи и принимать участие в их реализации. В регионе успешно действуют студенческие отряды, их опыт необходимо распространять, — считает Темур Даврешян.

Напомним, что общая сумма финансового обеспечения на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019-2024 годы составляет 4 849 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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