Дом на улице Мичурина угрожает окончательно обрушиться на горожан
Там уже открыт проезд
Проезд на Соборной\Мичурина.Александр Уриевский
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На пересечении улиц Мичурина и Соборная открыли для проезда опасный участок. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», здание угрожает дальнейшим обрушением. Его стена нависает над тротуаром, из нее могут посыпаться кирпичи.
Напомним, вчера, 20 февраля, в Саратове обрушился дом №109 на улице Мичурина при пересечении с Соборной. Здание было построено еще в 1917 году.
Вчера полиция и спасатели огородили пешеходную зону и проезжую часть. Сегодня путь по тротуару все еще закрыт, а дорога уже свободна.
Проезд на Соборной\Мичурина.Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU