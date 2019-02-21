Дом на улице Мичурина угрожает окончательно обрушиться на горожан

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-21T10:10:36+03:00

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На пересечении улиц Мичурина и Соборная открыли для проезда опасный участок. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», здание угрожает дальнейшим обрушением. Его стена нависает над тротуаром, из нее могут посыпаться кирпичи.

Напомним, вчера, 20 февраля, в Саратове обрушился дом №109 на улице Мичурина при пересечении с Соборной. Здание было построено еще в 1917 году.

Вчера полиция и спасатели огородили пешеходную зону и проезжую часть. Сегодня путь по тротуару все еще закрыт, а дорога уже свободна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693206" frameborder="0"></iframe> Проезд на Соборной\Мичурина.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU