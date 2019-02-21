2019-02-21T09:33:57+03:00
Общество

Панков: В каждом слове послания президента — человек

Депутат Госдумы отметил, что в послании звучали конкретные меры по повышению качества жизни граждан
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он посвятил его посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

- Войны не будет. Так можно оценить главный посыл послания президента Путина. В каждом слове послания — человек. Помощь государства от рождения, это детские пособия, материнский капитал, детсады, улучшение жилищных условий. И так до преклонного возраста. Он, мягко говоря, заставил чиновников пересчитать задним числом выплаты, чтобы индексация пенсий и ежемесячных выплат были сверх прожиточного минимума. Все для того, чтобы уровень жизни был достойным.

На протяжении полутора часов в послании звучали конкретные меры по повышению качества жизни граждан. И про льготную ипотеку, и про здравоохранение и образование, и про персональную ответственность чиновников перед людьми. Одним словом, о том, что нужно на благо наших граждан. Планы были озвучены до 27 года. И немного, практически тезисно, в конце говорилось о повышении обороноспособности нашей страны. Немного, но веско: даже не пробуйте господа, а сначала просчитайте скорость и время полета наших ракет. Вот и говорю: Послание о том, что войны не будет. Президент все контролирует и надежно защищает наш суверенитет, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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