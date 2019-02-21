2019-02-21T09:22:13+03:00
Происшествия

На пожаре в Аткарске погибли двое мужчин

Личность одного из них до сих пор не установлена
Екатерина Семенова
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Ночью на пожаре в Аткарске Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 02:10.

На улице Революционная загорелся жилой деревянный дом. Площадь пожара составила 64 кв. м. На тушение выезжали три единицы техники и десять человек личного состава.

На пожаре погибли двое мужчин: 57-летний гражданин, а личность второго пока не установлена.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная работа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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