В Саратовской области дорожники пробились через сугробы для помощи ребенку

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-21T09:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области дорожники вчера, 20 февраля, побывали в роли спасателей. Они пробили дорогу к селу Прудовой, которое было заблокирован из-за снега, чтобы довезти ребенка в больницу.

- Вчера были закрыты девять автомобильных дорог в четырех районах региона. Сегодня, 21 февраля, остаются заблокированными дороги в трех районах — Дергачевском, Новоузенском, Озинском, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

Также отмечается, что последней вчера была расчищена трасса Ершов — Орлов Гай, но спецтехника продолжает работать.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU