2019-02-21T09:10:43+03:00
Происшествия

В Саратовской области дорожники пробились через сугробы для помощи ребенку

В трех районах остаются заблокированы дороги
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области дорожники вчера, 20 февраля, побывали в роли спасателей. Они пробили дорогу к селу Прудовой, которое было заблокирован из-за снега, чтобы довезти ребенка в больницу.

- Вчера были закрыты девять автомобильных дорог в четырех районах региона. Сегодня, 21 февраля, остаются заблокированными дороги в трех районах — Дергачевском, Новоузенском, Озинском, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

Также отмечается, что последней вчера была расчищена трасса Ершов — Орлов Гай, но спецтехника продолжает работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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