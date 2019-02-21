2019-02-21T09:17:21+03:00
Происшествия

Бомж украл из квартиры на Мичурина фен и баян

Похищенное нашли в подвале этого же дома
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу имущества из нежилого помещения на улице Мичурина.

- О воровстве 45-летний хозяин жилища сообщил 20 января. Кто-то украл у него из квартиры 15 января морозильную камеру, три телевизора, баян, фен, три ведра, электрическую плитку и кухонную посуду, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 40-летний бомж-рецидивист. Мужчина во всем признался. На него завели уголовное дело, которое возможно закончится его седьмой судимостью.

Похищенное имущество полиция изъяла во время обыска подвала этого же дома на улице Мичурина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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