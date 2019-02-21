Из магазина в Новых Бурасах пропали текила и элитный виски

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-21T09:13:38+03:00

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Вчера, 20 февраля, полиция раскрыла кражу из алкоголя из магазина в поселке Новые Бурасы Саратовской области.

- В отдел 27-летний директор магазина обратился в тот же день. Он рассказал, что из универсама неизвестный украл бутылки виски Jack Daniel’s, Johnnie Walker Red Label, а также текила Olmeca. Общая сумма похищенного составила 3,9 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 17-летний житель поселка Новые Бурасы.

По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU