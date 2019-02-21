В Саратове парень на «десятке» сбил ребенка и скрылся

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-21T08:15:45+03:00

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В Саратове вечером 20 февраля был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18:15 на улице Вешняя, напротив дома №72 по улице Казанская.

По версии следствия, неизвестный автомобиль наехал на 13-летнего мальчика. После этого машина скрылась с места ДТП.

Пострадавший ребенок был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД установили, что автомобилем ВАЗ-21103 управлял 26-летний водитель. Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU