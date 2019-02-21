Отключена вода на восьми улицах в Саратове
Аваия на водопроводе в Ленинском районе
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На весь день, до полуночи, без водоснабжения остались дома в Ленинском и Кировском районе Саратова на восьми улицах. Причина - ликвидация аварии на городском водопрорводе
- Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 февраля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: Ипподромная, Черниговская, Песочная, Чкалова, Полевая, Гусельский проезд, Утесная, Песчаный проезд, сообщили в ООО "КВС"
ИСТОЧНИК KP.RU