2019-02-21T07:26:00+03:00
Недвижимость

Отключена вода на восьми улицах в Саратове

Аваия на водопроводе в Ленинском районе
Поделиться:
Изменить размер текста:

На весь день, до полуночи, без водоснабжения остались дома в Ленинском и Кировском районе Саратова на восьми улицах. Причина - ликвидация аварии на городском водопрорводе

- Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 февраля, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: Ипподромная, Черниговская, Песочная, Чкалова, Полевая, Гусельский проезд, Утесная, Песчаный проезд, сообщили в ООО "КВС"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работник из падающего дома в Саратове спасался через окно
Частный дом ночью тушили 25 пожарных
В четверг в Саратове будет тепло
В Саратовской области ГИБДД перекрыла два участка автодорог
За день не смогли восстановить сообщение с 25 населенными пунктами в Саратовской области
ДТП с автобусом стало смертельным для водителя «Лады»
Жильцы горящего дома на Топольчанской выбежали на улицу
Судьба падающего дома в центре Саратова пока неясна
Балаковец получил срок за ограбление гаража друга
СГТУ и ПАО «Т Плюс» подписали соглашение о сотрудничестве
Иван Кузьмин: Послание президента отражает вектор развития страны
В Саратове полиция просит помочь в розыске вора
В Саратове состоятся пятничная и воскресная ярмарки
В СГЮА провели патриотическую эстафету ко Дню защитника Отечества
Прокуратура Дергачевского района закрыла 21 сайт по продаже медсправок
Саратовский суд дал восемь лет закладчице героина