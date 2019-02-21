2019-02-21T07:20:31+03:00
Происшествия

Работник из падающего дома в Саратове спасался через окно

Стена третьего этажа частично осыпалась и под тяжестью снега с крыши и нависла над тротуаром [видео]
Дарья Вострикова
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Стена памятника архитектуры в Саратове чудом не обрушилась полностьюСтена памятника архитектуры в Саратове чудом не обрушилась полностьюФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 20 февраля, в Саратове частично обрушился дом №109 по улице Мичурина на пересечении с Соборной.

На втором этаже этого здания находится кафе «Апельсин». На момент обрушения в кафе не было посетителей, а персоналу заведения пришлось спасаться бегством.

Работники кафе рассказали, что было две волны грохота – сначала осыпалась часть кирпичей и лепнины из-под крыши. После этого упал снег и накренилась стена третьего этажа, повиснув над тротуаром по улице Мичурина. Упавший лед и камни снесли козырек над адвокатской конторой, находящейся на первом этаже.

О том, как случилось обрушение, корреспонденту «КП-Саратов» рассказал работник Марат, который занимался ремонтом квартиры на втором этаже.

- Я был внутри, там в квартире инструменты у меня. Все происходило постепенно, сначала упал один кусок карниза потом второй. Через некоторое время начало все рушится, засыпало дверь. Когда я все это увидел, я открыл окно, достал лестницу и вылез, — поделился он.

Как выяснилось после ЧП, аварийный дом был расселен, в нем оставался прописанным лишь один жилец. При этом мужчина в реальности давно переехал, а квартиру в центре города сдавал. Как это могло пройти незамеченным, почему в расселенном аварийном доме наемный работник вел ремонт квартиры, предстоит выяснять администрации города и правоохранителям.

Рассказ об обрушении от очевидца.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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