В Саратовской области ГИБДД перекрыла два участка автодорог

20 Февр. 22:41 2019-02-20T22:41:47+03:00

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Как сообщили "КП-Саратов" в региональной ГИБДД, в Новоузенском районе закрыто для движения два участка автодорог.

- В связи с ухудшением погодных условий в Новоузенском районе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств с 19 км по 25 км автодороги "Новоузенск-Петропавловка" и с 52 км. по 58 км. автодороги "Новоузенск-Основной", — сообщили в в пресс-службе инспекции.

Когда движение возобновится - пока не ясно. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU