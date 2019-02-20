За день не смогли восстановить сообщение с 25 населенными пунктами в Саратовской области

20 Февр. 22:03 2019-02-20T22:05:50+03:00

Поручения зампреда и министра расчистить дороги за день не было выполнено

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Транспортное сообщение в Саратовской области 20 февраля восстановлено с 34 из 59 блокированных ранее снежными заносами населенными пунктами.

По состоянию на 21.00 нет проезда в 25 населенных пунктов: 5 - в Озинском, 8 - в Новоузенском, 5 – в Алгайском, 3 – в Дергачевском, 2 - Ершовском и 2 – в Пугачевском районах Саратовской области. Об этом доложили на вечернем заседании в ГУ МЧС по региону зампреду правительства Роману Бусоргину и ВрИО начальника ГУ МЧС России по Саратовской области полковнику Юрию Радчуку.

На утреннем заседании зампред давал поручения очистить все дороги за сегодняшний день. Аналогичное указание давал министр транспорта области Николай Чуриков.

Вместо 100 единиц техники на уборке снега с районных дорог сейчас работают 79 машин.

На федеральных трасса в Саратовской области ограничения движения нет.

Глав районов попросили в очередной раз проинформировать местное население о запрете выезда на автодороги, где затруднено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU