ДТП с автобусом стало смертельным для водителя «Лады»
Столкновение произошло вечером 20 февраля
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В райцентре Мокроус в Саратовской области вечером 20 февраля погиб водитель «Лады», которая столкнулась с автобусом. ДТП случилось около 18.00 по местному времени.
В ГИБДД по Саратовской области уточнили, что погибший – 29 местный житель.
Автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний мужчина столкнулся с ВАЗ-21099 на улице Железнодорожная. Водитель ПАЗа от удара не пострадал, а вот мужчина в легковушке получил травмы, несовместимые с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU