ДТП с автобусом стало смертельным для водителя «Лады»

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-20T20:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В райцентре Мокроус в Саратовской области вечером 20 февраля погиб водитель «Лады», которая столкнулась с автобусом. ДТП случилось около 18.00 по местному времени.

В ГИБДД по Саратовской области уточнили, что погибший – 29 местный житель.

Автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний мужчина столкнулся с ВАЗ-21099 на улице Железнодорожная. Водитель ПАЗа от удара не пострадал, а вот мужчина в легковушке получил травмы, несовместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU