Жильцы горящего дома на Топольчанской выбежали на улицу

СЕГОДНЯ 20:04 2019-02-20T20:11:48+03:00

Сгорела квартира в доме на Топольчанской. Фото Юлия Кекова

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На улице Топольчанская, 1 в Саратове загорелась многоэтажка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», очаг возгорания произошел в квартире на седьмом этаже в 15-м подъезде.

Сгорела квартира на седьмом этаже. Фото Юлия Кекова

При этом изначально МЧС вызвали к подъезду №5, из-за этого произошла задержка. Пожар был потушен силами жильцов, до приезда огнеборцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693161" frameborder="0"></iframe> На Топольчанской сгорела квартира.

Также сперва жильцы думали, что в однокомнатной квартире задымились вещи. По факту оказалось, что сгорела трехкомнатная квартира.

Хозяйка находится в шоковом состоянии. Многие жильцы в панике выбежали на улицу.

Жильцы горящего дома выбежали на улицу. Фото Юлия Кекова

ИСТОЧНИК KP.RU