Жильцы горящего дома на Топольчанской выбежали на улицу
На улице Топольчанская, 1 в Саратове загорелась многоэтажка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», очаг возгорания произошел в квартире на седьмом этаже в 15-м подъезде.
Сгорела квартира на седьмом этаже. Фото Юлия Кекова
При этом изначально МЧС вызвали к подъезду №5, из-за этого произошла задержка. Пожар был потушен силами жильцов, до приезда огнеборцев.
На Топольчанской сгорела квартира.
Также сперва жильцы думали, что в однокомнатной квартире задымились вещи. По факту оказалось, что сгорела трехкомнатная квартира.
Хозяйка находится в шоковом состоянии. Многие жильцы в панике выбежали на улицу.
Жильцы горящего дома выбежали на улицу. Фото Юлия Кекова
ИСТОЧНИК KP.RU