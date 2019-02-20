Судьба падающего дома в центре Саратова пока неясна

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-20T17:28:10+03:00

В здании 1917 года постройки незаконно жили люди и велся ремонт квартиры

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Сегодня, 20 февраля, в центре Саратова частично обрушилась стена дома №109 на улице Мичурина. Это памятник архитектуры, здание построено в 1917 году.

- Дом был включен в программу расселения, двадцать восемь жилых помещений, все расселены. Исключение — один жилец, который по решению суда, должен вскоре получить средства от муниципалитета. Это решение вступило в силу в декабре, — рассказал Максим Сиденко, заместитель главы Саратова по городскому хозяйству.

По его словам, в доме есть два нежилых помещения – кафе на втором этаже и адвокатский кабинет на первом.

Обслуживается дом управляющей компанией ООО «ЭЖК-Жилсар».

- Здесь не должен жить никто, за исключением одного собственника. Сейчас мы выясняем, кто находился в доме, имеют ли право эти люди здесь жить, — сказал он.

Пока что неизвестно, что будет с домом дальше, будет ли ремонтироваться или пойдет под снос.

- С учетом характера повреждений и юридических процедур, связанных с участием собственников нежилых помещений пропорционально, будет принято решение либо о его восстановлению, либо каких-то другие, пока что рано об этом говорить. Пока неизвестно, когда будет принято решение, — добавил Максим Сиденко.

По счастливой случайности при падении снега и кирпичей никто не пострадалФото: Александр Уриевский

Он еще раз напомнил, что главная цель — обеспечить безопасность граждан, для этого перекрыт участок дороги на Мичурина, оцеплена территория перед домом и будет выставлены дежурные. Параллельно будут выяснить законность проживания в доме тех лиц, которые в нем почему-то оказались.

Как уточнил Сиденко корреспонденту "КП-Саратов", единственный пока еще прописанный в доме гражданин незаконно сдавал свой квартиру в аварийном доме другим гражданам (фамилии участников незаконной операции сдачи - аренды Мамедов и Иванов). Более того, в одной из квартир шел ремонт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693113" frameborder="0"></iframe> Администрация о рухнувшем доме.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU