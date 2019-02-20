2019-02-20T17:28:10+03:00
Происшествия

Судьба падающего дома в центре Саратова пока неясна

В здании 1917 года постройки незаконно жили люди и велся ремонт квартиры
Дарья Вострикова
Поделиться:
Стена дома отошла вместе с упавшим с крыши снегомСтена дома отошла вместе с упавшим с крыши снегомФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 февраля, в центре Саратова частично обрушилась стена дома №109 на улице Мичурина. Это памятник архитектуры, здание построено в 1917 году.

- Дом был включен в программу расселения, двадцать восемь жилых помещений, все расселены. Исключение — один жилец, который по решению суда, должен вскоре получить средства от муниципалитета. Это решение вступило в силу в декабре, — рассказал Максим Сиденко, заместитель главы Саратова по городскому хозяйству.

По его словам, в доме есть два нежилых помещения – кафе на втором этаже и адвокатский кабинет на первом.

Обслуживается дом управляющей компанией ООО «ЭЖК-Жилсар».

- Здесь не должен жить никто, за исключением одного собственника. Сейчас мы выясняем, кто находился в доме, имеют ли право эти люди здесь жить, — сказал он.

Пока что неизвестно, что будет с домом дальше, будет ли ремонтироваться или пойдет под снос.

- С учетом характера повреждений и юридических процедур, связанных с участием собственников нежилых помещений пропорционально, будет принято решение либо о его восстановлению, либо каких-то другие, пока что рано об этом говорить. Пока неизвестно, когда будет принято решение, — добавил Максим Сиденко.

По счастливой случайности при падении снега и кирпичей никто не пострадал Фото: Александр Уриевский

По счастливой случайности при падении снега и кирпичей никто не пострадалФото: Александр Уриевский

Он еще раз напомнил, что главная цель — обеспечить безопасность граждан, для этого перекрыт участок дороги на Мичурина, оцеплена территория перед домом и будет выставлены дежурные. Параллельно будут выяснить законность проживания в доме тех лиц, которые в нем почему-то оказались.

Как уточнил Сиденко корреспонденту "КП-Саратов", единственный пока еще прописанный в доме гражданин незаконно сдавал свой квартиру в аварийном доме другим гражданам (фамилии участников незаконной операции сдачи - аренды Мамедов и Иванов). Более того, в одной из квартир шел ремонт.

Администрация о рухнувшем доме.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Балаковец получил срок за ограбление гаража друга
СГТУ и ПАО «Т Плюс» подписали соглашение о сотрудничестве
Иван Кузьмин: Послание президента отражает вектор развития страны
В Саратове полиция просит помочь в розыске вора
В Саратове состоятся пятничная и воскресная ярмарки
В СГЮА провели патриотическую эстафету ко Дню защитника Отечества
Прокуратура Дергачевского района закрыла 21 сайт по продаже медсправок
Саратовский суд дал восемь лет закладчице героина
В центре Саратова столкнулись две легковушки
От снега обрушилась стена дома в центре Саратова
Дмитрий Аяцков не дарил гармонь Биллу Клинтону
В Саратове 22 человека нуждаются в маневренном жилье
Суд взыскал в пользу ООО «КВС» более 3 млн рублей
Общественники Саратова положительно оценили работу Регоператора
Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом
В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей
В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Завтра Саратов ждет сильный ветер
В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7
В Саратове встали трамваи №9
В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам
В Пугачеве задержали юношу с «травкой»
Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону
Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта
В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя