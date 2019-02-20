Балаковец получил срок за ограбление гаража друга

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-20T17:02:49+03:00

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Суд признал виновным 17-летнего балаковца в грабеже.

Установлено, что вечером 19 сентября 2018 года парень пришел в гараж друга на Коммунистической улице Балаково. Оттуда он начал выкатывать мотороллер приятеля, несмотря на присутствие товарищей и самого хозяина мопеда. Для острастки он припугнул владельца мототехники угрозой физического насилия, из-за чего тот отступил. А потом сообщил в полицию об открытом хищении своего имущества, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Похищенным мотороллером парень распорядился по своему усмотрению.

Преступника задержали, на него завели уголовное дело. Еще до окончания следствия парень во всем признался и возместил причиненный ущерб.

Стражи порядка отправили представление в школу, где учится грабитель.

Суд назначил ему год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU