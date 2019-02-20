Балаковец получил срок за ограбление гаража друга
Суд признал виновным 17-летнего балаковца в грабеже.
Установлено, что вечером 19 сентября 2018 года парень пришел в гараж друга на Коммунистической улице Балаково. Оттуда он начал выкатывать мотороллер приятеля, несмотря на присутствие товарищей и самого хозяина мопеда. Для острастки он припугнул владельца мототехники угрозой физического насилия, из-за чего тот отступил. А потом сообщил в полицию об открытом хищении своего имущества, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Похищенным мотороллером парень распорядился по своему усмотрению.
Преступника задержали, на него завели уголовное дело. Еще до окончания следствия парень во всем признался и возместил причиненный ущерб.
Стражи порядка отправили представление в школу, где учится грабитель.
Суд назначил ему год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU