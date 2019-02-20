СГТУ и ПАО «Т Плюс» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-20T16:56:47+03:00

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20 февраля 2019 года состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Т Плюс» и СГТУ имени Гагарина Ю. А.

Документ подписали и. о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин и директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов.

Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия между опорным вузом региона и крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Оно направлено на совершенствование системы инженерного образования, совместной научной работы, а также укрепление двусторонних дружественных отношений.

Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве предусматривает открытие на базе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» филиала кафедры «Тепловая и атомная энергетика» (ТАЭ) имени Андрющенко А. И. Открытие филиала кафедры позволит повысить качество подготовки кадров, использовать при обучении реальную производственную и информационную базу предприятия, проводить все виды практик, выполнять выпускные квалификационные и научные работы по актуальной тематике, обеспечивать трудоустройство выпускников и проведение совместных мероприятий.

На церемонии присутствовали студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели кафедры «Тепловая и атомная энергетика» имени Андрющенко А. И. Института энергетики и транспортных систем СГТУ имени Гагарина Ю. А., представители ПАО «Т Плюс».

- С «Т Плюс» мы сотрудничаем давно и плодотворно. У нас регулярно проводятся совместные исследования и конкурсы студенческих работ. В ходе таких мероприятий проявляется реальная связь между учебным процессом и производством. Этому направлению наши партнеры уделяют большое внимание. Любой вуз — инструмент развития экономики, передачи компетенций новому поколению, — прокомментировал сотрудничество Олег Афонин.

- Мы готовы дать вам массу информации, которую вы не найдете в стенах вуза, с нами вы узнаете, что такое предприятие. У нас масса планов, связанных с цифровизацией, автоматизацией и учетом. Нам нужны свежие умы, энтузиасты и профессионалы, которые выйдут из такого престижного вуза, как СГТУ, — обратился к студентам и сотрудникам кафедры Александр Шудегов.

ИСТОЧНИК KP.RU