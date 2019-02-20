В Саратове полиция просит помочь в розыске вора
Правоохранители ищут Олега Тюгаева и Георгия Матуа
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В Саратове полиция ищет 44-летнего Олега Викторовича Тюгаев. Его разыскивают за кражу.
Олег Тюгаев
- Приметы мужчины — на вид 45 лет, рост 170–175, худой, волосы темные короткие, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Также правоохранители ищут 36-летнего Георгия Геннадьевича Матуа. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Георгий Матуа
Георгию на вид 35 лет, рост 170-175, плотное телосложение, короткие темные волосы.
Всех, кому известно о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефону: 8 (8452) 92-88-38.
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ИСТОЧНИК KP.RU