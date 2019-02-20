2019-02-20T16:38:03+03:00
Происшествия

В Саратове полиция просит помочь в розыске вора

Правоохранители ищут Олега Тюгаева и Георгия Матуа
Ольга Муравлёва
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В Саратове полиция ищет 44-летнего Олега Викторовича Тюгаев. Его разыскивают за кражу.

Олег Тюгаев

Олег Тюгаев

- Приметы мужчины — на вид 45 лет, рост 170–175, худой, волосы темные короткие, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Также правоохранители ищут 36-летнего Георгия Геннадьевича Матуа. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Георгий Матуа

Георгий Матуа

Георгию на вид 35 лет, рост 170-175, плотное телосложение, короткие темные волосы.

Всех, кому известно о местонахождении разыскиваемых, просят позвонить по телефону: 8 (8452) 92-88-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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