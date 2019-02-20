В Саратове состоятся пятничная и воскресная ярмарки
Горожанам предложат мясо, рыбу, молочную продукцию и многое другое
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В Саратове на этой неделе состоятся две ярмарки — в пятницу и воскресенье, 22 и 24 февраля.
- Время работы — с 8:00 до 16:00. Место проведения также традиционное — Театральная площадь, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Горожанам предложат мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, крупы, муку, кондитерские изделия и многое другое.
Предполагается, что традиционную субботнюю ярмарку перенесли на пятницу по причине праздника — Дня защитника Отечества.
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ИСТОЧНИК KP.RU