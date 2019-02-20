В Саратове состоятся пятничная и воскресная ярмарки

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-20T16:16:39+03:00

Горожанам предложат мясо, рыбу, молочную продукцию и многое другое

Изменить размер текста: A A

В Саратове на этой неделе состоятся две ярмарки — в пятницу и воскресенье, 22 и 24 февраля.

- Время работы — с 8:00 до 16:00. Место проведения также традиционное — Театральная площадь, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Горожанам предложат мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, крупы, муку, кондитерские изделия и многое другое.

Предполагается, что традиционную субботнюю ярмарку перенесли на пятницу по причине праздника — Дня защитника Отечества.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU