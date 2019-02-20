Прокуратура Дергачевского района закрыла 21 сайт по продаже медсправок

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-20T15:55:28+03:00

Документы можно было получить без сдачи анализов и осмотра врача

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Прокуратура Дергачевского района в ходе мониторинга в интернете выявила 21 сайт с незаконным контентом.

- На ресурсах были размещены объявления о продаже медсправок без необходимости сдачи анализов и врачебного осмотра. Это запрещено уголовным кодексом Российской Федерации, поэтому деятельность сайта незаконна, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании таких данных на порталах.

Теперь доступ к этим ресурсам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU