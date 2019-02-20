Саратовский суд дал восемь лет закладчице героина

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-20T15:46:58+03:00

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Суд признал виновной 42-летнюю жительницу Саратова в незаконном сбыте наркотиков.

- В период с 30 сентября по 2 октября 2018 года она приобрела героин у неустановленного лица через интернет. Женщина сделала четыре закладки на территории города, а оставшуюся часть наркотиков стала хранить у себя, чтобы употреблять и продавать, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Однако разложить еще ей не удалось. Дилершу задержала полиция.

Суд назначил ей семь лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU