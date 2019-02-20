Дмитрий Аяцков не дарил гармонь Биллу Клинтону

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-20T15:36:38+03:00

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Сегодня, 20 февраля, в министерстве внутренней политики и общественных отношений прошел брифинг на тему продвижения бренда «Саратовская гармоника».

На нем была озвучена версия, что саратовскую гармонику мог получать даже американский президент Билл Клинтон.

В книге Владимира Вардугина «И колокольчиков веселый перезвон» были представлены воспоминания одной из сотрудниц фабрики по производству гармоники. Она сообщила, что губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков брал у них инструмент для подарка Биллу Клинтону.

Корреспонденту «КП-Саратов» удалось дозвониться до экс-губернатора Саратовской области Дмитрию Аяцкову и узнать о том, делал ли он такой подарок.

- Нет, такого не было, — ответил он.

Таким образом, версия, которую на брифинге ставила под сомнение председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская, действительно оказалась ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU