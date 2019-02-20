В Саратове 22 человека нуждаются в маневренном жилье

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-20T15:23:17+03:00

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Сегодня, 20 февраля, глава Саратова Михаил Исаев провел совещание по вопросу содержания жилья маневренного фонда.

- На сегодня в качестве нуждающихся в таких помещениях числятся 22 человека. Большая часть — 15 — из Ленинского района, четыре — из Заводского, два — из Волжского и один из Кировского, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

А по состоянию на сегодня в Саратове 27 свободных муниципальных жилых помещений. Часть из них предлагают потенциальным жильцам, остальные — нуждаются в ремонте.

И. о. председателя комитета по управлению имуществом Сергей Важнов отметил на совещании, что определены два направления работы — по сокращению очереди по судебным решениям и по включению коммунальных квартир в маневренный фонд.

Михаил Исаев высказал свое недовольство работой райадминистраций по инвентаризации имеющегося жилья. По его словам, не видно динамики и реальной работы по высвобождению помещений.

Глава Саратова поручил своему заму по экономическим вопросам Алексею Никитину найти средства на ремонт в квартирах.

- Дайте мне конкретные предложения по решению возникших сложностей и конкретные цифры, — подвел итог совещания градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU