Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-20T14:46:15+03:00

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Суд признал 64-летнего жителя Вольска виновным в мошенничестве.

- С марта по июль 2017 года начальник службы пожарно-спасательной и местной обороны Вольского военного института материального обеспечения предложил жителю Саратовского района устроить его дочку курсантом на бюджетную форму обучения в заведение. За это он попросил 724 тыс. рублей, хотя на самом деле даже не собирался содействовать поступлению, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевший отдал мошеннику деньги, но так и не нашел свою дочь в списке зачисленных абитуриентов. После этого он обратился в полицию.

Теперь ему придется отсидеть два года в исправительной колонии общего режима и отдать 80 тыс. рублей штрафа. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU