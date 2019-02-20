2019-02-20T14:46:15+03:00
Происшествия

Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом

Ребенка в списке зачисленных не было
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 64-летнего жителя Вольска виновным в мошенничестве.

- С марта по июль 2017 года начальник службы пожарно-спасательной и местной обороны Вольского военного института материального обеспечения предложил жителю Саратовского района устроить его дочку курсантом на бюджетную форму обучения в заведение. За это он попросил 724 тыс. рублей, хотя на самом деле даже не собирался содействовать поступлению, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевший отдал мошеннику деньги, но так и не нашел свою дочь в списке зачисленных абитуриентов. После этого он обратился в полицию.

Теперь ему придется отсидеть два года в исправительной колонии общего режима и отдать 80 тыс. рублей штрафа. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники Саратова положительно оценили работу Регоператора
В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей
В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Завтра Саратов ждет сильный ветер
В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7
В Саратове встали трамваи №9
В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам
В Пугачеве задержали юношу с «травкой»
Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону
Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта
В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя