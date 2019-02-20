Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом
Суд признал 64-летнего жителя Вольска виновным в мошенничестве.
- С марта по июль 2017 года начальник службы пожарно-спасательной и местной обороны Вольского военного института материального обеспечения предложил жителю Саратовского района устроить его дочку курсантом на бюджетную форму обучения в заведение. За это он попросил 724 тыс. рублей, хотя на самом деле даже не собирался содействовать поступлению, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Потерпевший отдал мошеннику деньги, но так и не нашел свою дочь в списке зачисленных абитуриентов. После этого он обратился в полицию.
Теперь ему придется отсидеть два года в исправительной колонии общего режима и отдать 80 тыс. рублей штрафа. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU