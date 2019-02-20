2019-02-20T14:05:21+03:00
Происшествия

В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла

Уголовное дело направлено в местный суд
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего замруководителя марксовского межрайонного следственного отдела СУ СКР. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

- В период с августа по сентябрь 2017 года злоумышленник получил через замначальника ОМВД по Марксовскому району, который выступил посредником, 200 тыс. рублей от начальника тыла ОМВД. Взяткодатель хотел, чтобы за эти деньги его не привлекали к ответственности за уголовное дело о коррупции, которое в отношении него ведут следователи, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Дело с обвинительным заключением направлено в Марксовский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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