Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-20T14:20:09+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, который посвящен посланию президента Федеральному собранию.

- В послании моего президента Путина отражены важнейшие проблемы людей. Остается неизменным приоритет государства: главное — это благополучие наших граждан. И сегодня прозвучало ключевое направление работы — решение проблем жителей.

Это реализация нацпроектов по важнейшим направлениям развития страны. Это поддержка семей с детьми — социальные выплаты, льготы по налогам, ипотеке, создание ясельных групп в детсадах. Это борьба с бедностью, защита малообеспеченных граждан, повышение качества медицинской помощи, образования и многое другое. То, что напрямую влияет на качество жизни. Для людей важно видеть понимание их проблем со стороны Президента и государства, реальную поддержку.

Президент, как всегда, показал пример сопереживания людям. Справедливое замечание для ответственных лиц: не можете эффективно помогать гражданам — уйдите. К сожалению, еще немало примеров чиновничьей черствости, которую надо искоренять.

То, что «мусорная реформа» стала одной из тем послания, считаю, показатель внимательного отношения президента к проблемам регионов. Он подчеркнул, что переход к новой системе переработки отходов не должен сводиться к повышению платы за вывоз мусора. Для нашей области это очень острая проблема. С жителями Вольска, Балакова, Пугачева не раз поднимали вопрос о качестве коммунальной услуги, обоснованности тарифов и нормативов накопления ТКО.

Как всегда, Владимир Путин подробно разъяснил, какие меры принимаются для укрепления благосостояния страны, развития промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства. Считаю, особенно важно, что уже с 1 января начнет работу программа развития сельских территорий, которая откроет новые возможности для жителей. А также решаются вопросы по привлечению специалистов в сельские школы и больницы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU