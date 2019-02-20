В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Прокуратура Саратовского района провела проверку в школе поселка Сергиевский. Надзорное ведомство проконтролировало соблюдение СанПиН и температуры в помещениях.
- Выяснилось, что на пищеблоке хранилось мясо кур, а также хлеб без указания даты производства, изготовителя, условий и сроков хранения. Также нарекания вызвали отбор проб, посуда со сколами и наличие всего двух пластмассовых стаканов для питья учеников, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
К тому же в кабинетах начальных классов, английского языка и самой столовой температура была менее 18 градусов.
В отношении директора школы возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Представление внесли также главе Саратовского района. Перед ним поставили вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU