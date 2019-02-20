2019-02-20T13:29:22+03:00
Происшествия

В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7

Предполагаемый преступник задержан
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 февраля, энгельсская полиция раскрыла кражу iPhone 7 у 37-летней женщины.

- По ее словам, 29 декабря 2018 года, в 10:20, малознакомый мужчина похитил телефон за 20 тыс. рублей у отделения банка, расположенного на проспекте Фридриха Энгельса, 11а, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 41-летний гражданин. Он уже сдал телефон на разборку, поэтому изъять гаджет не удалось. На него завели уголовное дело. Возможно, это будет его первая судимость.

Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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