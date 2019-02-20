2019-02-20T13:25:50+03:00
Происшествия

В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам

Расчищают их 100 единиц техники
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 20 февраля в Саратовской области затруднено или отсутствует транспортное сообщение с 59 населенными пунктами: 14 — в Озинском районе, 13 — в Новоузенском, 11 — в Алгайском, по восемь — в Дергачевском и Ершовском, три — в Краснопартизанском и два — в Пугачевском районе области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — снегопады и метель.

Как доложили по видеоконференцсвязи на совещании в ГУ МЧС главы этих районов, почти везде метель утихла, но ветер по-прежнему остается сильным. Они рассказали, что ЧП не зафиксировано, с жителями населенных пунктов, в которые затруднен проезд, поддерживается постоянный контакт.

Сейчас в районах работает около 100 единиц техники.

Как отметил зампред областного правительства Роман Бусаргин, расчистку дорог необходимо завершить до конца сегодняшнего дня. Уже вечером от местных глав ждут соответствующих докладов.

ГУ МЧС и подведомственные учреждения находятся в режиме «повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники Саратова положительно оценили работу Регоператора
Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом
В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей
В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Завтра Саратов ждет сильный ветер
В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7
В Саратове встали трамваи №9
В Пугачеве задержали юношу с «травкой»
Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону
Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта
В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя