В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-20T13:25:50+03:00

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Днем 20 февраля в Саратовской области затруднено или отсутствует транспортное сообщение с 59 населенными пунктами: 14 — в Озинском районе, 13 — в Новоузенском, 11 — в Алгайском, по восемь — в Дергачевском и Ершовском, три — в Краснопартизанском и два — в Пугачевском районе области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — снегопады и метель.

Как доложили по видеоконференцсвязи на совещании в ГУ МЧС главы этих районов, почти везде метель утихла, но ветер по-прежнему остается сильным. Они рассказали, что ЧП не зафиксировано, с жителями населенных пунктов, в которые затруднен проезд, поддерживается постоянный контакт.

Сейчас в районах работает около 100 единиц техники.

Как отметил зампред областного правительства Роман Бусаргин, расчистку дорог необходимо завершить до конца сегодняшнего дня. Уже вечером от местных глав ждут соответствующих докладов.

ГУ МЧС и подведомственные учреждения находятся в режиме «повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU